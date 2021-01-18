Jueves, 26 de Febrero de 2026

Ralph Lauren deja de patrocinar a Justin Thomas por un insulto homófobo

AGENCIAS / IUSPORT Lunes, 18 de Enero de 2021

Thomas se disculpó casi de forma inmediata después de que en la tercera ronda un micrófono captara su expresión homófoba «faggot» («mar..ón»), lanzada hacia él mismo por el error con el putt.

Justin Thomas, número 3 del mundo y campeón del PGA Championship en 2017, ha perdido su patrocinio con Ralph Lauren después de pronunciar un insulto homófobo al fallar un putt de un metro y medio durante el Sentry Tournament for Champions, en Hawaii.

 

