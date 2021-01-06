Lunes, 16 de Febrero de 2026

Actualizada Lunes, 16 de Febrero de 2026 a las 19:00:39 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

La jugadora que se negó a homenajear a Maradona opta a un premio

José Sellés

EFE/Iusport EFE/Iusport Miércoles, 06 de Enero de 2021

La candidatura de Dapena ha sido presentada por la FANPA y por la secretaría de la Mujer de la CIG.

Paula Dapena Sánchez, la futbolista y jugadora del Viajes InterRías que se negó a participar en un homenaje al fallecido Diego Armando Maradona, opta al premio Cidade de Pontevedra 2020, que reconoce el trabajo desarrollado por personas físicas y jurídicas que hayan dado proyección de uno u otro modo a la ciudad.

En esta edición, con el registro ya cerrado, son cuatro las propuestas formalizadas, según ha informado el consistorio, dos en la modalidad de persona física y otras tantas en la de jurídica.

En la primera categoría están Dapena y Raquel Mera, maestra y responsable de educación de la Escuela de Educación Infantil de Verducido.

La candidatura de Dapena ha sido presentada por la FANPA y por la secretaría de la Mujer de la CIG, mientras que la de Mera parte de la Asociación de Madres y Padres de alumnos San Martiño.

Las otras dos propuestas son, por un lado, el personal sanitario y sociosanitario de la urbe del Lérez, candidatura promovida por la Federación de Asociacións de Veciños Castelao y el Rotary Club, y, por otro, la Asociación de Vecinos O Mirador de Monte Porreiro, a idea de la Organización de Sordos de Galicia.

La reunión del jurado será el próximo martes, 12 de enero y los galardones se entregarán el 20 de este mes.

 

