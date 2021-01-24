Jueves, 12 de Marzo de 2026

Actualizada Jueves, 12 de Marzo de 2026 a las 19:48:18 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El Fenerbahçe pide ayuda a los aficionados para pagar el sueldo de Özil

Isabel Roldán Isabel Roldán Domingo, 24 de Enero de 2021

El club turco deberá hacer frente al sueldo del alemán, cuatro millones al año, y para ello promueve una campaña de crowdfunding entre los socios, con sms a 2,25 euros.

Como hemos adelantado en AS, Mesut Özil está a punto de empezar una nueva vida en el Fenerbahçe. A su llegada a Turquía desató la locura, pero su sueldo millonario todavía es un problema. 

 

Es por ello que el club turco ha impulsado mediante sms una campaña de crowdfunding para poder pagarlo. 

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder