El Fenerbahçe pide ayuda a los aficionados para pagar el sueldo de Özil

El club turco deberá hacer frente al sueldo del alemán, cuatro millones al año, y para ello promueve una campaña de crowdfunding entre los socios, con sms a 2,25 euros.
Como hemos adelantado en AS, Mesut Özil está a punto de empezar una nueva vida en el Fenerbahçe. A su llegada a Turquía desató la locura, pero su sueldo millonario todavía es un problema.
Es por ello que el club turco ha impulsado mediante sms una campaña de crowdfunding para poder pagarlo.
