Jueves, 26 de Febrero de 2026

Actualizada Jueves, 26 de Febrero de 2026 a las 14:46:49 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Griezmann, tras la derrota en la Supercopa: "Jodido, enfadado y molesto"

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Lunes, 18 de Enero de 2021

El delantero francés, autor de los goles del Barça, dice que perder una final genera "malos sentiemientos".

El delantero francés Antoine Griezmann, autor de los dos goles de su equipo en la final de la Supercopa perdida por el Barcelona (2-3) este domingo en Sevilla frente al Athletic, admitió que está "jodido, enfadado y molesto" por la derrota.

 

Griezmann explicó, en declaraciones a 'Vamos' Movistar, que "perder una final" le genera "todo tipo de malos sentimientos" y alabó al Athletic al recordar que "los equipos de Marcelino (García Toral) presionan muy bien", pero también achacó la derrota a "errores en la estrategia que habrá que trabajar durante la semana".

 

"No sé si hemos defendido mal estas jugadas, pero son detalles importantes para ganar los partidos. No he visto la expulsión de Messi al final, no sé qué ha ocurrido", concluyó el internacional galo.

Quizá te pueda interesar...

Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder