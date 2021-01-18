Griezmann, tras la derrota en la Supercopa: "Jodido, enfadado y molesto"

El delantero francés, autor de los goles del Barça, dice que perder una final genera "malos sentiemientos".
El delantero francés Antoine Griezmann, autor de los dos goles de su equipo en la final de la Supercopa perdida por el Barcelona (2-3) este domingo en Sevilla frente al Athletic, admitió que está "jodido, enfadado y molesto" por la derrota.
Griezmann explicó, en declaraciones a 'Vamos' Movistar, que "perder una final" le genera "todo tipo de malos sentimientos" y alabó al Athletic al recordar que "los equipos de Marcelino (García Toral) presionan muy bien", pero también achacó la derrota a "errores en la estrategia que habrá que trabajar durante la semana".
"No sé si hemos defendido mal estas jugadas, pero son detalles importantes para ganar los partidos. No he visto la expulsión de Messi al final, no sé qué ha ocurrido", concluyó el internacional galo.
