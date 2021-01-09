El subcampeón olímpico de salto Manyonga, suspendido por dopaje

F: Wikipedia
El motivo de la sanción fueron las reiteradas faltas a sus obligaciones de estar localizable para controles antidopaje.
El sudafricano Luvo Manyonga, subcampeón olímpico de salto largo en Rio-2016, fue suspendido provisionalmente por faltas a sus obligaciones de estar localizable para controles antidopaje, anunció el viernes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU). Este organismo no dio más prec
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.