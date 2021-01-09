Martes, 17 de Febrero de 2026

Actualizada Martes, 17 de Febrero de 2026 a las 18:26:47 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El subcampeón olímpico de salto Manyonga, suspendido por dopaje

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Sábado, 09 de Enero de 2021
F: WikipediaF: Wikipedia

El motivo de la sanción fueron las reiteradas faltas a sus obligaciones de estar localizable para controles antidopaje.

El sudafricano Luvo Manyonga, subcampeón olímpico de salto largo en Rio-2016, fue suspendido provisionalmente por faltas a sus obligaciones de estar localizable para controles antidopaje, anunció el viernes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU). Este organismo no dio más prec

