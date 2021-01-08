Simeone despeja el interrogante que dejó tras el batacazo en Copa

"No hay que buscar tanto" del significado de su frase tras la eliminación en la Copa del Rey, según remarcó este viernes Diego Simeone, que rebajó su impacto, la atribuyó al pensamiento de que le "pueden echar mañana" y al "partido a partido", al tiempo que manifestó su felicidad en el club rojiblanco.

"Es difícil intentar explicar sensaciones y sentimientos cuando uno se expresa. Y es normal que quien lo recibe los pueda interpretar de la manera que lo desea. Soy bastante sincero en todo lo que expreso, siempre les digo a ustedes (la prensa) que pienso que me pueden echar mañana y convivo continuamente con el partido a partido. Entonces, no me alejo mucho de lo que expresé el otro día", explicó el técnico, con contrato hasta el 30 de junio de 2022, de su "si estamos el año que viene" del pasado miércoles a 'Cuatro'.

"Después, es normal, lógico y entendible que cada uno, en busca de lo que quiere, interprete la situación como prefiere. Es normal que en la opinión de los medios busquen el porqué. No hay que buscar tanto; siempre digo que me pueden echar mañana y que hay que pensar en el partido a partido. Entendí comentarles lo que comenté", dijo.

"Y también respondiendo cuando fui a la conferencia de prensa lo que siento y lo que vivo. Estoy muy feliz en el Atlético de Madrid. Estamos compitiendo de una manera muy buena, venimos de un año de transición a un año que el equipo está siendo mucho más contundente, continuo y equilibrado, en una Liga muy difícil como la española. Después, cada uno es libre de pensar lo que prefiera. Está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo", enfatizó en la rueda de prensa telemática.

No ha cambiado nada en su relación con la directiva. "Hablamos siempre. No dejamos de hablar ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Hablamos continuamente y estamos en la misma sintonía de siempre", aseguró el técnico, que enfocó hacia él mismo la responsabilidad de la derrota del pasado miércoles contra el Cornellá, de Segunda B.

"Primero, nos miramos a nosotros como cuerpo técnico, yo principalmente como entrenador. Cuando hay futbolistas que no tienen tanto rodaje ni tantos minutos jugados, me siento responsable porque después cuando les toque jugar no hayan podido responder. Posiblemente, el futbolista que le tocó jugar no tenía el tiempo que necesitaba para poder demostrar lo que sabe y lo que tiene y es responsabilidad mía, porque no se lo había dado anteriormente", expresó después del entrenamiento en el gimnasio en Majadahonda, una vez que la nieve cubría los terrenos de juego de las instalaciones.

"Primero pensar en lo que podemos mejorar como cuerpo técnico y saber que tengo un equipo muy bueno, muy fuerte, que está trabajando muy bien y que no pudo jugar el partido que quería", dijo Simeone, que repasó: "Fueron superiores, es una competición que el que se equivoca pierde y nos ganaron justamente, con mucha humildad, mucho trabajo y muy bien".

"Siempre una derrota no es buena, tiene su momento de masticarla para dejarla a un costado e interpretar que hay otra competencia en la que el equipo está muy bien", dirigió ya su mirada el técnico hacia LaLiga Santander, en la que su conjunto es el líder, con el inminente duelo de este sábado contra el Athletic Club.

"Marcelino tiene las ideas muy claras, siempre las ha tenido, en todos los equipos que ha trabajado ha generado una estrategia de juego importante y con personalidad. Todos sabemos que tiene futbolistas importantes. Ya lo vimos en el encuentro del otro día con el Barcelona, donde hicieron muy buen partido", analizó Simeone.

La nieve impidió entrenarse sobre el campo al equipo. Y pone incluso en duda el partido, dependiendo de las precipitaciones que haya entre este viernes y el sábado. "Espero que mañana seguramente el campo estará en condiciones, porque está cuidado de la mejor manera", valoró el técnico, que también habló del mercado invernal.

El Atlético rebusca un delantero para suplir la salida de Diego Costa. "Con el club siempre hablamos de lo que puede pasar de acá hasta que termine el mercado, ya sea con alguna salida o con alguna entrada. Veremos si están dadas las condiciones para que en consecuencia de lo que le convenga al club y al futbolista que tenga que venir se haga o no se haga la llegada de un jugador", afirmó.