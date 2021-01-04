El nuevo confinamiento decretado en el Reino Unido no afectará a la Premier

La lista de excepciones a las medidas del gobierno británico permite a los deportistas de élite seguir entrenándose y compitiendo.
Las competiciones del deporte profesional, y especialmente la Premier League, continuarán su actividad en Inglaterra pese al nuevo confinamiento decretado por el gobierno británico este lunes para luchar contra la pandemia del covid-19.
Cerca de 56 millones de personas en Inglater
