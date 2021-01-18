La Federación griega de vela, en un escándalo por una presunta agresión sexual

De momento, dos miembros de la junta de la Federación Griega de Vela han dimitido, en protesta por la reacción inicial de la organización, que parecía culpar a Bekatoru por no denunciar antes, le exigía que diera nombres y calificaba la supuesta violación de "suceso desafortunado".
La Fiscalía griega abrió hoy una investigación de oficio y llamó a la campeona olímpica Sofía Bekatoru a testificar, después de que hiciera públicos los abusos sexuales que sufrió por parte de un alto cargo de la Federación Griega de Vela hace más de 20 años, lo que ha despertado una indignación generalizada en el paí
