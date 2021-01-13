Sábado, 21 de Febrero de 2026

Tebas: "La decisión final de viajar a Pamplona la toma el Real Madrid"

EFE/Iusport EFE/Iusport Miércoles, 13 de Enero de 2021

El presidente de la patronal hablará con Florentino Pérez para aclarar lo acaecido durante la borrasca

 

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este martes que lo que más le "ha molestado es la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid" a Pamplona durante el temporal y dijo que hablará con su presidente, Florentino Pérez, porque no está "nada contento con lo que ha pasado por detrás".

"Lo que más me ha molestado es la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid. El viernes por la tarde más de 14 llamadas con el director general del Real Madrid. Yo le dije que si él veía que los chicos estaban muy nerviosos que lo mejor que se podía hacer era volver a la ciudad deportiva e intentar viajar al día siguiente y me dijo que no", afirmó en declaraciones a Televisión Española (TVE).

El presidente de LaLiga insistió en que "si AENA llega a decir que no hay posibilidades de despegar el Real Madrid no hubiese despegado" y que "la decisión final de viajar la toma el Real Madrid”

"No se la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas que han dado los entrenadores cuando no les han ido bien los partidos que ésta será una más", añadió Tebas después de que el técnico hablara de la conveniencia de haber aplazado el encuentro a su conclusión.

Tebas indicó que prefiere esperar un poco para hablar con Florentino Pérez, aunque lo hará. "Le llamaré porque no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás", dijo.

El presidente de los clubes habló también de la situación de los jugadores del Getafe, que tuvieron que empujar sobre la nieve los coches que LaLiga puso a su disposición para trasladarlos al aeropuerto de Barajas y poder viajar a Elche.

"Parece que fue toda la plantilla del Getafe empujando coches y fue solo un coche al que se le rompieron las cadenas. No me parece nada extraordinario. No se ha puesto a nadie en peligro", añadió.

 

