Un estudio alerta del aumento de la violencia machista en el deporte juvenil

La tolerancia a la violencia de género entre los adolescentes "ha crecido en los últimos años" y en las redes sociales es donde "toma más fuerza", aunque también traspasa las barreras digitales y se manifiesta en entornos cotidianos como en el deporte juvenil o clubes deportivos.



Así lo concluye el estudio "Prevención y concienciación de la violencia de género (VDG) entre adolescentes: aportaciones desde el mundo del deporte", un trabajo hecho por Montse Martín y Ester Checa, del grupo de investigación en el Deporte y Actividad Física (GREAF) de la Universidad de Vic (UVic-UCC), que alerta sobre determinadas conductas de violencia de género en el deporte juvenil.



Según ha informado la UVic-UCC en un comunicado, a raíz del resultado de la investigación han editado un vídeo dirigido a los jóvenes que ejemplifica algunas de las conductas machistas que pueden ocurrir dentro de un vestuario masculino y aporta algunas acciones para revertirlas.



Según la investigadora y autora del proyecto, Montse Martín, el uso generalizado de las redes sociales "ha disparado los índices de tolerancia" de los adolescentes ante "situaciones de violencia de género", que acaban siendo "normalizadas" en contextos cotidianos como en la práctica del deporte.



"Los jóvenes están sometidos a una presión social que les llega desde todos lados, hasta el punto de que las adolescentes aceptan como algo natural el control de sus cuerpos y sus vidas privadas por parte de los chicos que, al mismo tiempo, también entienden cada vez más esta manera de hacer como normal", explica Martín.



Según la investigadora, "estas actitudes demasiadas veces pasan como normalizadas y desde las instituciones deportivas no se presta suficiente atención para visibilizarlas ni revertirlas".



El proyecto creó un espacio de debate para conocer la percepción de los jóvenes (entre 16 y 18 años) sobre "su consentimiento a actitudes de violencia de género", también "reflexionaron sobre el tema y sus aportaciones contribuyeron a la producción del vídeo".



En total se llevaron a cabo dos sesiones con dos clubes de baloncesto de la ciudad de Vic: el Club Baloncesto Femenino Osona y el Club Baloncesto Vic. El estudio concluye que "las chicas se ven casi obligadas a soportar actitudes de acoso por las redes sociales, donde tienen que lidiar con chicos que les piden intensamente y de forma "muy pesada" salir con ellas.



En cuanto a los chicos, reconocen que "el control sobre la vida de sus parejas no es sano, y es el resultado de una falta de confianza en ellas o, incluso, de una baja autoestima". El vídeo, financiado por el programa Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG) del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, se puede ver a partir de este martes a través del canal propio de la UVic-UCC y del Consejo Deportivo de Osona, así como de diversas asociaciones de mujeres de la comarca.