Piqué se niega a ser utilizado por Víctor Font en la campaña

El jueves dimos cuenta en IUSPORT de la entrevista que Gerard Piqué concedió al "streamer" Ibai Llanos, retransmitida a través de su cuenta personal de Twitch.

En ella Piqué cargó duramente contra Bartomeu: reconoció que hubo cosas que no entendió de la gestión del expresidente del Barcelona y afirmó que acusó una "falta de liderazgo".

En la entrevista, el central no se posicionó por ninguno de los aspirantes, pese a lo cual su discurso fue utilizado este viernes por Víctor Font en su cuenta de Twitter, algo que provicó la reacción inmediata del jugador, que le conminó a eliminar la publicación.

Esta fue la parte de la declaración de Piqué que Font utilizó sin su permiso: "Toca mirar al futuro. El pasado no sirve para más que para aprender de los errores".

Piqué había declarado que "Los tres candidatos son competentes. Salga quien salga lo va a hacer bien. Espero que el socio, dentro de las limitaciones, pueda votar. Hay que mirar al futuro, mirar al pasado solo sirve para corregir los errores. Los que somos socios votamos. No sé cuántos socios somos en el equipo".

Pues bien, tras el tuit de Font, Piqué le replicó en la misma vía: "Víctor, con todo el respeto, estas palabras no tienen nada que ver con lo que se intenta transmitir en el tuit. Ruego que lo elimine y no utilice mi imagen para su beneficio. Gracias".