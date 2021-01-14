Apelación confirma la sanción a Messi por la camiseta en homenaje a Maradona

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó el recurso presentado por el Barcelona y confirmó la sanción que impuso Competición a Messi por exhibir una camiseta en homenaje al fallecido Diego Maradona.

El colegiado Antonio Mateu Lahoz había mostrado tarjeta amarilla a Leo Messi en el partido ante Osasuna por quitarse la camiseta de su equipo y mostrar la de Newell's Old Boys en homenaje a Diego Maradona.



Competición confirmó en su reunión del 2 de diciembre la cartulina amarilla tras estudiar el acta arbitral y los demás documentos del partido y le multó con 600 euros según indica el artículo 91 del Código Disciplinario de la RFEF, y al club con multa accesoria en cuantía de 180 en aplicación del 52.



El Barcelona presentó un recurso en el que se ratificó en parte de sus alegaciones, "las cuales no van dirigidas a rebatir el contenido del acta del encuentro por error material manifiesto de la misma, sino a tratar de amparar la conducta del jugador en una causa de justificación que se concreta en la excepcionalidad de la situación, por tratarse de un homenaje a una leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona, tristemente fallecido días antes de la celebración del partido de referencia".



Tras recordar el contenido del artículo 91, Apelación, "sin cuestionar que efectivamente la intención del jugador era la que explica el apelante en su recurso, advierte el peligro que supondría flexibilizar en exceso el rigor objetivo de las disposiciones contenidas en las compilaciones normativas -en favor de la interpretación subjetiva-, y aboga por proteger la seguridad jurídica que entiende debe ofrecer, como todos, este artículo 91 CD RFEF", por lo que desestima el recurso formulado por el Barcelona y confirma el acuerdo impugnado de Competición.



Contra esta resolución, no obstante, el club catalán puede interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de quince días hábiles.