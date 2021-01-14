La Gestora cita a los tres candidatos este viernes para tomar una decisión

Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona, han sido citados mañana viernes por el presidente de la Junta Gestora del club, Carles Tusquets, horas después de que se produzca una reunión clave con la Generalitat para determinar si se mantiene el 24 de enero como fecha electoral.



Mañana viernes es un día trascendente. Al mediodía los diferentes departamentos de la Generalitat (Salud, Interior y Deportes) se reunirán telemáticamente con la Gestora para tomar una decisión al respecto.



Pero la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ya ha adelantado que será el Barça quien decida, después de que desde el Govern detalle los datos epidemiológicos y los hipotéticos escenarios de futuro en relación al avance de la pandemia para que el club decida si celebran o no los comicios.



Con estos datos en la mano, Tusquets se reunirá con Laporta, Font y Freixa en un encuentro en el que seguramente se planteará un aplazamiento electoral, ya que en la actualidad está vigente en Cataluña un confinamiento municipal, que se ha prologado justo hasta la fecha de las elecciones (24 de enero).



Además de consensuar un posible cambio de fechas, el presidente de la Gestora barcelonista planteará la opción de cerrar el fichaje de Eric García (Manchester City) y probablemente a gestionar una póliza de crédito para conseguir liquidez económica inmediata.