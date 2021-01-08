La RFEF constituye un Comité de Crisis para posibles suspensiones por la borrasca

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) constituyó este viernes una Comisión de Crisis para abordar la suspensión de los partidos de fútbol de competiciones oficiales de "ámbito estatal" que puedan estar afectados por el temporal y las restricciones de movilidad, entre ellos el Atlético de Madrid-Athletic Club.



La comisión estará presidida por Andreu Camps, secretario general de la RFEF y estará compuesta por distintos departamentos del organismo presidido por Luis Rubiales, según informó a través de un comunicado oficial.



Además, estarán los secretarios generales de las federaciones territoriales y se invitará a la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) con una "estrecha comunicación con las autoridades competentes de las comunidades autónomas afectadas".



"Todas las decisiones adoptadas por esta comisión se irán comunicando a los clubes afectados y se publicarán en la página web de la Real Federación Española de Fútbol", apuntó el citado comunicado.



Muchos peligran. Es el caso del Atlético de Madrid-Athletic. Primero, por el estado del terreno de juego y por cómo puede afectar el temporal al encuentro. Y, segundo, porque los jugadores del Athletic no han podido aterrizar este viernes tras sobrevolar Madrid para finalmente regresar a Bilbao.



Otro partido en peligro es el Osasuna-Real Madrid. La expedición blanca, que tenía previsto viajar a Pamplona, se encuentra parada dentro del avión sobre la pista del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez Barajas a la espera de poder despegar y con mucho tiempo de retraso.



Además, al Rayo Vallecano, que inició tarde el viaje a Miranda de Ebro por varios casos de coronavirus, tuvo que darse la vuelta cuando se dirigía en autobús a la localidad castellano leonesa.

Cambios de planes por la borrasca

Marca informa que el Real Madrid El Real Madrid ya ha puesto rumbo a Pamplona, donde debería llegar antes d ela media noche. Un viaje que se ha dilatado más de lo esperado, pues los jugadores han tenido que esperar en el interior del avión durante un largo espacio de tiempo debido a que las inclemencias metereológicas están impidiendo que la actividad en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas se realice con normalidad durante toda la jornada.

El Athetic no pudo aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas al estar cerradas las pistas por el temporal Filomena. El avión ha dado la vuelta y se dirige a Bilbao. El equipo debería jugar este sábado ante el Atlético de Madrid a las 16.15 horas.

El Rayo Vallecano se ha puesto en carretera esta tarde para ir hasta Miranda de Ebro donde este sábado juega a las 16:00 horas el choque ante el Mirandés correspondiente a la jornada 21ª de LaLiga SmartBank. Durante el viaje, los jugadores se han bajado para ayudar a los coches que se encontraban parados en la carretera. Finalmente, la expedición vallecana se ha tenido que dar la vuelta y regresar a Madrid. El partido se pospone, de momento, hasta el domingo.

Según Marca, ya son cinco los encuentros aplazados correspondientes a la jornada 15 de la Primera Iberdrola. A los ya sabidos por tema de COVID (EDF Logroño-Santa Teresa y Deportivo-Betis) se han sumado hoy otros tres por inclemencias metereológicas: Espanyol-Sporting de Huelva, Real Sociedad-Real Madrid y Atlético de Madrid-Valencia.