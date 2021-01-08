El Real Madrid aterriza en Pamplona con horas de retraso por la borrasca

La expedición madridista debía partir a las 19:30 horas (18:30 horas GMT) rumbo a Pamplona. El aterrizaje se produjo después de las 23.00
El Real Madrid ha aterrizado en Pamplona casi al filo de la medianoche después de haber permanecido cuatro horas atrapado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas debido a la borrasca 'Filomena', que impidió a los blancos salir en hora.
El vigente campeón de Liga debió salir a las 19 horas, momento en que el club publicaba un vídeo en las redes sociales donde se podía ver a los jugadores llegando a la terminal del aeropuerto. Sin embargo, la intensa nevada retrasó la salida hasta pocos minutos antes de las 23 horas.
El vuelo se desarrolló sin incidencias y el Real Madrid llegó a Pamplona sin nieve con el objetivo de jugar este sábado a las 21 horas contra Osasuna, con motivo de la jornada 18 en la Liga Santander.
Otras incidencias
El Athetic no pudo aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas al estar cerradas las pistas por el temporal Filomena. El avión ha dado la vuelta y se dirige a Bilbao. El equipo debería jugar este sábado ante el Atlético de Madrid a las 16.15 horas.
El Rayo Vallecano se ha puesto en carretera esta tarde para ir hasta Miranda de Ebro, donde este sábado juega a las 16:00 horas el choque ante el Mirandés correspondiente a la jornada 21ª de LaLiga SmartBank. Durante el viaje, los jugadores se han bajado para ayudar a los coches que se encontraban parados en la carretera. Finalmente, la expedición vallecana se ha tenido que dar la vuelta y regresar a Madrid. El partido se pospone, de momento, hasta el domingo.
Por otro lado, según Marca, ya son cinco los encuentros aplazados correspondientes a la jornada 15 de la Primera Iberdrola. A los ya sabidos por tema de COVID (EDF Logroño-Santa Teresa y Deportivo-Betis) se han sumado hoy otros tres por inclemencias metereológicas: Espanyol-Sporting de Huelva, Real Sociedad-Real Madrid y Atlético de Madrid-Valencia.
