Impactante accidente del esquiador Tommy Ford

EFE/Iusport EFE/Iusport Sábado, 09 de Enero de 2021
El estadounidense Tommy Ford , tendido en la nieve | TwitterEl estadounidense Tommy Ford , tendido en la nieve | Twitter

El norteamericano, décimo en el primer gigante de Adelboden el viernes, se había lanzado este sábado con el dorsal número cuatro.

El estadounidense Tommy Ford fue víctima este sábado de una violenta caída en la parte final del segundo gigante de Adelboden, en Suiza, provocando una interrupción de una media hora en la prueba de esquí alpino.

 

El esquiador de 31 años sufrió “una lesión en la rodilla en curso de ser eval

