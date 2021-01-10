Ábalos: "La decisión de que despegase el avión del Real Madrid fue del piloto"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se refirió este domingo a la polémica generada por el despegue del avión del Real Madrid rumbo a Pamplona el viernes para jugar contra el Osasuna, a pesar del temporal, y dijo que el aeropuerto de Barajas no estaba cerrado y que la decisión fue del piloto, que entendió que se daban las condiciones de seguridad para volar.

Al ser preguntado en rueda de prensa por qué sí pudo volar el avión que trasladó al Real Madrid a Pamplona, Ábalos ha dicho que cuando el aparato despegó el aeropuerto de Barajas no estaba cerrado, sino "con muchos problemas operativos" por la nevada y fue una decisión del piloto que consideró que la maniobra era segura.

Según el ministro, fue el último vuelo que operó en Barajas, cuando se estaba decidiendo el cierre de las instalaciones, porque "el piloto, que es el que tiene la capacidad de decisión, entendió que se daban las condiciones de seguridad".

Dijo que el aeropuerto de Barajas comenzará a operar a lo largo de esta tarde, después de que se haya conseguido despejar de nieve dos de sus pistas, aunque las operaciones se iniciarán de una manera "muy gradual".

Ábalos ha explicado que, por el momento, regresarán a sus bases los aviones que fueron desviados este viernes y el sábado por la tormenta de nieve, y luego el resto de operaciones de una forma progresiva.

No obstante, el titular de Transportes, ha pedido a los usuarios que se informen antes de los vuelos programados y que consulten con su aerolínea.