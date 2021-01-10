El Sevilla acuerda la renovación de Julen Lopetegui

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, que cumple con ésta su segunda temporada al frente de la plantilla del Sevilla y que concluía su contrato en junio de 2022, lo ha ampliado por dos campañas más, hasta 2024, informó este domingo el club andaluz.



El técnico vasco logró en su primera campaña la cuarta posición del equipo en LaLiga Santander, empatado a puntos con el tercero, el Atlético de Madrid, y ser campeón de la Liga Europa, trofeo que el Sevilla consiguió por sexta vez en su historia.



El Sevilla recuerda en su comunicado que Lopetegui, quien llegó al club hispalense tras sendas destituciones como entrenador de la selección española y del Real Madrid, es el técnico del equipo "con mayor porcentajes de triunfos en la historia del club de Nervión".



"El Sevilla FC y Julen Lopetegui han llegado a un acuerdo para la renovación del técnico vasco por dos temporadas más, ampliando de ese modo su vínculo con la entidad de Nervión hasta el 30 de junio de 2024", señala el escrito de la entidad.