El mundo político y social, consternado por la muerte de Sergi Mingote

Dirigentes de partidos políticos, del mundo económico y de las entidades sociales han coincidido hoy en lamentar la gran pérdida que supone la muerte del alpinista Sergi Mingote, que fue alcalde de Parets del Vallès durante siete años y fundó Onat Foundation para ayudar a personas con discapacidad.



Hombre comprometido con la preservación de la naturaleza, la política, la justicia social y las personas discapacitadas, la figura de Mingote ha sido ensalzada unánimemente por todos quienes han trasmitido por las redes sus condolencias.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho: "Triste fallecimiento de Sergi Mingote en el K2. Quería seguir haciendo historia formando parte de la primera expedición en coronar esta montaña en pleno invierno y un trágico accidente ha acabado con su vida. Un abrazo enorme para los seres queridos de este grandísimo deportista".



El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha compartido en redes sociales: "Mi más sentido pésame para la familia, los amigos y los compañeros de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada del alpinista Sergi Mingote que ha perdido la vida en el K2. Qué pena".



Los grupos municipales y diputados del PSOE también han transmitido sus palabras sobre el exalcalde socialista de Parets del Vallès.



La presidenta del Congreso de Diputados, Meritxell Batet, ha expresado: "Consternada por la muerte de Sergi Mingote en el K2. Exalcalde socialista de Parets del Vallès, dejó la labor municipal para dedicarse a su gran pasión. Una gran persona a la que echaremos muchísimo de menos".



Igualmente ha hecho el actual alcalde del Ayuntamiento de Parets del Vallès, Jordi Seguer, que ha transmitido su cariño a toda la familia en nombre del consistorio.



"Golpeados por esta tragedia. Una gran pérdida para el mundo del deporte y para Cataluña. Nuestro pésame a la familia y amigos", ha dicho el vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonès.



El PSC ha lamentado la muerte de Sergi Mingote, del que ha dicho que fue "un deportista ejemplar y un gran alcalde".



En su cuenta de Twitter, los socialistas catalanes han escrito: "Lamentamos profundamente la muerte del compañero socialista Sergi Mingote, un deportista ejemplar que fue un gran alcalde de Parets del Vallès. Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor".



Su compañero de partido y portavoz adjunto del grupo parlamentario, Ferran Pedret, lo ha descrito en la misma red social como "una persona inteligente, de trato afable y cercano".



El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha escrito: "Los que amamos la montaña estamos de duelo. Tuve la oportunidad de conocer a Sergi Mingote y sus sueños deportivos y sociales para un mundo más justo para todos. Un hombre bueno que ya echamos de menos. Mi pésame a su familia y amigos".



"El alpinismo catalán está de luto", ha lamentado el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.



Estas palabras son compartidas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "Mucha tristeza por la muerte de Sergi Mingote. Todo mi pésame a su familia en estos momentos tan difíciles. Un abrazo. Descanse en paz".



"Deportista, alcalde y enamorado de la montaña y de nuestro pueblo, Parets. Que en paz descanses, Sergi Mingote. Todo el apoyo a familiares, amigos y compañeros", ha trasladado en su mensaje el exconseller Jordi Turull.



Unas palabras a las que se ha añadido la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas: "Un desgraciado accidente en el K2 le ha arrebatado la vida a Sergi Mingote, alpinista de Parets del Vallès. Lo lamento muchísimo. Mi sentido pésame y todo el ánimo a sus familiares, amigos y compañeros".



Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha dedicado "su más sentido pésame".



Desde el sindicato UGT de Cataluña han lamentado la pérdida del deportista, a quien consideran un "histórico militante y amigo" del organismo.



Mingote también ha sido recordado por el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, como una "muestra de fuerza, coraje y convencimiento".