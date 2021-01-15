Cruce de declaraciones entre Ceferin y el primer ministro esloveno

F: UEFA
El presidente de la UEFA ha criticado recientemente a Janez Jansa, máximo mandatario del ejecutivo de Eslovenia
El primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, ha acusado a su compatriota, Aleksandar Ceferin, presidente de la UEFA, de violar los principios de no injerencia en la política que rigen en la asociación, por haber hecho comentarios críticos hacia su persona.
"UEFA formalmente se op
