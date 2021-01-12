Laporta: "El aplazamiento de las elecciones sería muy perjudicial"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta sentenció que "el aplazamiento de las elecciones sería muy perjudicial para el club" en la rueda de prensa que dio en su sede electoral de la Fábrica Moritz de Barcelona después de entregar 10.272 firmas este lunes.



A su juicio los motivos serían que el primer equipo de fútbol "no tendría mercado de invierno, además de que aún no está aprobado el presupuesto de esta temporada por parte de la Asamblea y se deben tomar decisiones económicas de forma inmediata para evitar una posible situación irreversible".



Así, Laporta consideró que "es muy importante que el barcelonismo se movilice a favor de que hayan elecciones el 24 de enero y de que no haya ninguna intromisión para evitar su celebración".



Por otro lado, opinó que "la comisión gestora ya debe tener un protocolo de seguridad y sanitario para que estas elecciones se puedan celebrar en las condiciones pertinentes y fomentando la participación".



En este sentido, el precandidato dijo que hasta "habría la posibilidad de ampliar las votaciones a dos o tres días si fuese necesario".



Además, Laporta cree que lo que suceda con las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero será independiente de lo que pase en las del Barça del 24 de enero: "Considero que son universos diferentes. En las primeras acostumbran a votar aproximadamente 4 millones de personas y en las segundas alrededor de 50.000", argumentó.



Y puso de ejemplo las decisiones tomadas por la Generalitat durante el voto de censura contra Josep Maria Bartomeu para demostrar que es posible votar ahora. "En su momento ya se aprobó la celebración del voto de censura y el pico de la pandemia estaba en un nivel superior al actual", aseguró.