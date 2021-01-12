LaLiga reemplazará los PCR por los test de antígenos

Como hemos adelantado en Cope, LaLiga ha emitido una circular en la que informa de las modificaciones del Protocolo unificado de entrenamiento y competición para la temporada 20/21 (Protocolo Covid-19) que han sido aprobadas por la Comisión Delegada tras haberse celebrado reunión extraordinaria escrita y sin sesión con fecha 12 de enero.

Según se expone en la misma, "dichas modificaciones tienen por objeto el ser eficientes económicamente, sin perder efectividad en el control de los contagiados en nuestro sector al evitar que los mismos puedan acceder a nuestra “burbuja” de entrenamiento y de partidos".

La circular añade que los cribados que se realizan en todos los clubes con PCR (se vienen realizando más de 2.000 cada semana) no son el procedimiento más eficiente económicamente en estos momentos, si bien ha sido el medio más adecuado hasta mediados de septiembre por no existir otro tipo de análisis.

Sin embargo, a partir del mes de septiembre, las grandes marcas de laboratorios han ido introduciendo diferentes tipos de test de antígenos con un alto porcentaje de efectividad.

El control de los contagios por medio de cribados es un ejercicio de análisis y estadística, no sanitario, por lo que cuanto mayor número de test de antígenos se realicen a una persona en varios días, más se reduce la posibilidad de error y aumenta la seguridad sanitaria del jugador, del staff y de su entorno.

Asimismo, el protocolo de LaLiga se ha demostrado, desde sus comienzos, altamente eficaz impidiendo contagios grupales dentro de la burbuja.

Recuerda que a fecha de hoy y desde el inicio de la temporada 20/21, han sido realizados un total de 85.000 PCRs y 10.000 serologías por un importe de 16.000.000€ y 75.000 antígenos por un importe de 350.000€.

Con esta decisión, y sin poner en riesgo el análisis de los contagios, se producirá una mejora en la eficiencia de la gestión, añade LaLiga.

Comienzo de los nuevos test

Desde la jornada 19 de LaLiga Santander y 22 de LaLiga SmartBank, se sustituirán las pruebas PCR en las 48 horas previas a los partidos oficiales por test de antígenos a realizar por los clubes con el material suministrado por LaLiga.

Aquellos clubes que deseen realizar test PCR en sustitución de los test de antígenos podrán realizarlos, pero estos test PCR deberán ser asumidos y contratados por el propio club y deberán ser comunicados a LaLiga.



El plan es realizar 4 test de antígenos a la semana:

- Primer test: A realizar, obligatoriamente, antes del primer entrenamiento tras el último encuentro oficial.

- Segundo test: A realizar obligatoriamente 48h después del primer entrenamiento.

- Tercer test: A realizar obligatoriamente a las 48h previas del siguiente encuentro oficial. Este test sustituye a la PCR pre-partido (tal y como detallamos más adelante, si hubiese un positivo en estos test se realizaría una retoma de PCR).

- Cuarto test: A realizar obligatoriamente:

o Club Local: A primera hora del día de partido o al inicio de la concentración previa al encuentro.

o Club Visitante: Antes de iniciar el desplazamiento a la ciudad de destino de disputa del encuentro oficial.