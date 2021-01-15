Rubiales pide disculpas por el "fallo de realización" de la TV en el Athletic-Real Madrid

Ayer se suscitó una polémica en la semifinal que enfrentó al Real Madrid y al Athletic en la Supercopa de España. Un caso similar le costó el puesto al jefe del VAR en la Bundesliga
La cámaras de Deportes Cuatro captaron a Luis Rubiales a la salida del partido y le preguntaron por los motivos de que la repetición de la jugada no fuera emitida en televisión.
"Debería de haberse visto y pido disculpas por ello. Es una tontería esconderlo. Fue un fallo de realización", dijo el presidente de la RFEF.
Como recuerda Deportes Cuatro, en la última jugada del encuentro, el VAR detuvo el partido durante varios minutos para estudiar una supuesta mano de Unai Núñez. La repetición no se vio en la realización de la televisión y Luis Rubiales ha dado la explicación, en exclusiva, en Deportes Cuatro.
Era el último minuto de los seis de prolongación que añadió el árbitro. Unai Núñez se tira dentro del área para despejar un balón en pugna con Mariano y se produce la polémica. ¿La tocó el jugador vasco con la mano o con el hombro? Esa es la duda que aún persiste.
Les ofrecemos dos vídeos de la jugada:
El caso es que durante los varios minutos que estuvo detenido el partido, la realización del encuentro no emitió la jugada en televisión, lo que provocó la indignación de la afición madridista.
