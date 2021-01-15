Rubiales pide disculpas por el "fallo de realización" de la TV en el Athletic-Real Madrid

La cámaras de Deportes Cuatro captaron a Luis Rubiales a la salida del partido y le preguntaron por los motivos de que la repetición de la jugada no fuera emitida en televisión.

"Debería de haberse visto y pido disculpas por ello. Es una tontería esconderlo. Fue un fallo de realización", dijo el presidente de la RFEF.

Ayer se suscitó una polémica en la semifinal que enfrentó al Real Madrid y al Athletic en la Supercopa de España. Como recuerda Deportes Cuatro, en la última jugada del encuentro, el VAR detuvo el partido durante varios minutos para estudiar una supuesta mano de Unai Núñez. La repetición no se vio en la realización de la televisión y Luis Rubiales ha dado la explicación, en exclusiva, en Deportes Cuatro.

