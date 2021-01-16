Martes, 24 de Febrero de 2026

La Junta Electoral del Barça suspende el proceso electoral

EFE/Iusport EFE/Iusport Sábado, 16 de Enero de 2021

La sesión parlamentaria concluyó a las 21:00 sin votación ni declaración formal de la Cámara

La Junta Electoral del FC Barcelona decidió suspender provisionalmente el proceso electoral a la presidencia después de que la Comisión Gestora le expresara la imposibilidad, a causa de las restricciones de movilidad por la pandemia, de celebrar la votación el 24 de enero tras la reunión que mantuvieron el viernes con la Generalitat de Catalunya.

En un comunicado, la Junta Electoral manifestó "la urgencia de que la Comisión Gestora y la Generalitat acuerden las medidas legislativas necesarias para poder garantizar el derecho a voto de toda la masa social lo más pronto posible".

En este sentido, el órgano dio su apoyo a "la propuesta hecha por la Comisión Gestora a la Generalitat para que haga e implemente urgentemente las modificaciones oportunas para tratar de implementar el voto por correo".

La Junta Electoral consideró que esta medida "garantizaría la posibilidad de votar en la nueva fecha prevista (el 7 de marzo) con independencia de la situación sanitaria provocada por la pandemia".

Además, constató "la obsolescencia del actual procedimiento electoral y la necesidad de que este sea modernizado de forma prioritaria y urgente de acuerdo con los medios disponibles actuales".

La Junta Electoral está formada por cinco socios elegidos por sorteo entre los socios con derecho a voto y fue constituida el 22 de diciembre de 2020 en el Auditori 1899 de las instalaciones del Camp Nou.

 

