Messi, expulsado por agresión en la final de la Supercopa

Messi fue expulsado al final de la prórroga por un manotazo a Villaibre, producto de la impotencia cuando iban 2-3 después de haber llegado al minuto 88 con victoria momentánea por 2-1. Nunca antes, en 753 partidos con el primer equipo culé, el argentino había sido expulsado de forma directa.
El argentino Leo Messi, expulsado en los últimos compases de la prórroga de la final de la Supercopa de España ante el Athletic, recibió una tarjeta roja por primera vez como jugador del Barcelona.
El colegiado del encuentro, Jesús Gil Manzano, le expulsó tras revisar la acción en el vídeo de una agresión sin balón a Asier Villalibre.
En al acta figura recogido el incidente de la siguiente manera:
"B.- EXPULSIONES
- FC Barcelona:
+ En el minuto 120 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado".
Nunca hasta ahora, en 753 partidos con el primer equipo azulgrana, Messi había recibido una tarjeta roja.
Con el filial azulgrana, en un partido jugado el 27 de febrero de 2005, fue expulsado en un partido de Segunda división B ante el Peña Sport.
Aparte de ello, la acción puede costarle hasta 4 partidos de suspensión, según explicamos en IUSPORT.
