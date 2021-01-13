Moussa Dembélé llega cedido al Atlético por 1,5 millones

El Atlético de Madrid pagará 1,5 millones de euros por la cesión hasta el 30 de junio de 2021 del delantero francés Moussa Dembélé, procedente del Olympique Lyon, que incluye una opción de compra de 33,5 millones de euros "a la que se pueden añadir incentivos por 5 millones", según informó el club francés.



"El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon para la cesión de Moussa Dembélé para lo que resta de temporada. El futbolista, nacido en Pontoise (Francia, 12 de julio de 1996), pasó reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra antes de convertirse en nuevo jugador rojiblanco", anunció minutos después la entidad madrileña en su página web oficial.



Además del precio de la cesión y de la opción de compra, con el posible plus por objetivos, la entidad gala ha especificado además que, en el caso de la compra por parte del Atlético al final de esta temporada del delantero francés de 24 años, el Lyon también tendrá un "10 por ciento de la plusvalía de un posible traspaso futuro".



"Llega a nuestro club un delantero potente, que juega en los últimos metros del campo y que posee un gran instinto goleador para convertir ocasiones de las que dispone", expresó el Atlético, que destacó: "Incorporamos un jugador con experiencia a nivel europeo, certero de cara a puerta y con un físico prodigioso".



"Su altura (1,83 metros) le hace ser un peligro por alto para las defensas rivales aunque su poderosa zancada le hace ser también muy potente con espacios. Su corpulencia le hace ser muy eficaz en el juego de espaldas dando posibilidad de incorporación a compañeros que llegan de segunda línea y facilitando la segunda jugada. Así, damos la bienvenida a un jugador que se incorpora con la mayor ilusión a nuestro proyecto", añadió el club rojiblanco.



Dembélé, en España desde este martes para completar su fichaje, ha disputado este curso 16 partidos de la 'Ligue 1' francesa con el Lyon, que ha jugado 19. Los tres últimos se los ha perdido por una fractura en el brazo, sufrida en el entrenamiento del pasado 23 de diciembre, que le mantendrá al menos un mes más de baja, según los cálculos de los servicios médicos del club francés, con lo que no estará disponible hasta mediados del mes de febrero.



De los 16 duelos jugados esta temporada, Rudi García, su técnico en el Olympique Lyon, lo eligió para el once titular en seis, cuatro de ellos en los primeros seis duelos de la campaña y sólo dos en los últimos diez. Ha marcado un gol, el pasado 29 de noviembre, en contraste con los buenos números que protagonizó la pasada campaña, con 24 tantos, y la anterior, en 2018-19, con veinte.



Ahora, a sus 24 años, ficha por el Atlético por la marcha de Diego Costa, que rescindió su contrato con el club el pasado 29 de diciembre, para reforzar y complementar el ataque del equipo dirigido por Diego Simeone junto a Luis Suárez, que es y será el titular habitual, con Dembélé bien como suplente o bien a su lado.



Porque la competencia ofensiva es enorme en el equipo. Aparte de Luis Suárez y el recién llegado Dembélé, dos hombres que se mueven más como '9' de referencia, en el ataque también dispone el técnico argentino de Joao Félix, Ángel Correa e incluso Marcos Llorente, de nuevo más utilizado en la actualidad como centrocampista.



También los extremos Yannick Carrasco, Thomas Lemar o Víctor Machín, 'Vitolo', pueden ejercer como delanteros con otras características, aunque sólo son usados ahí de forma circunstancial por Simeone, que recupera los 23 efectivos en la plantilla, una vez que el lateral izquierdo Manu Sánchez ha sido cedido al Osasuna.



El Lyon, que pagó 22 millones por Dembélé en agosto de 2018 para ficharlo del Celtic de Glasgow y que tiene vínculo con el jugador hasta el 30 de junio de 2023, ha anunciado al mismo tiempo su recambio: Islam Slimani, procedente del Leicester, hasta 2022.