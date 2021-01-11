Laporta, Font, Freixa y Rousaud superan el corte de las firmas

El proceso electoral a la presidencia del FC Barcelona va tomando forma. Este segundo lunes de 2021 era el último día para que los 9 precandidatos presentaran las 2.257 firmas requeridas por la Junta Electoral para poder pasar el corte y ser proclamados definitivamente candidatos. De los nueve iniciales, solamente cuatro han logrado los apoyos: Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousaud. Por contra, se han quedado fuera de la carrera electoral Agustí Benedito, el impulsor de la moción de censura contra la directiva de Bartomeu Jordi Farré i Xavier Vilajoana.

Laporta ha confirmado su favoritismo en estos comicios al erigirse el precandidato que ha presentado más apoyos tras recabar 10.257 firmas, 8.000 más de las necesarias, mientras que Víctor Font, el otro gran nombre de estos comicios, ha entregado 4.710 firmas, más del doble de las requeridas. Por su parte, Toni Freixa ha presentado un total de 2.821 apoyos, mientras que Emili Rousaud ha sido el que menos ha presentado con 2.501.

Tal y como fija el calendario electoral diseñado en su día por la Comisión Gestora que preside Carles Tusquets, entre este martes 12 y jueves 14 se procederá a validar las firmas entregadas y proclamar definitivamente a los candidatos: "la Junta Electoral procederá a la comprobación de la validez de los boletos de apoyo que aporten las candidaturas, y estará facultada para requerir a los candidatos y a los propios socios la aportación de datos necesarios para constatar de su autenticidad", establecen los Estatutos del Club.

Si durante la tarea de comprobación, la Junta Electoral detectara que alguna candidatura está integrada por algún socio o socios que no reúnen las condiciones estatutarias para ser elegibles, ésta conservará su validez, siempre que el invalidado no sea el candidato a presidente y que el número total de candidatos que queden sea igual o superior al mínimo necesario de catorce.

Los Estatutos establecen, a su vez, que "si quedara invalidado el aspirante a presidente o el resto de candidatos no consiguieran el mínimo de catorce, quedaría invalidada toda la candidatura".

Los mismos Estatutos estipulan que "una vez finalizada esta labor de comprobación, la Junta Electoral procederá a la proclamación de las candidaturas que tendrán derecho a participar en las elecciones por haber conseguido todos los requisitos exigidos por los Estatutos, y rechazará las candidaturas que no hayan cumplido estos requisitos". Esta proclamación debería producirse, a más tardar, este jueves, día en el que se cumple el plazo recogido tanto en los Estatutos como en el calendario electoral.

Una vez la Junta haya proclamado a los candidatos que considere que reúnen los requisitos, éstos podrán iniciar la campaña electoral a partir del día siguiente y durante siete días hábiles. Los Estatutos contemplan que será competencia de la Junta "resolver todas las solicitudes o reclamaciones de los candidatos relacionados con la campaña electoral y velará por que en sus manifestaciones y actuaciones, todos los candidatos mantengan el respeto que merecen los oponentes".