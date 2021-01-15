Las elecciones del Barça apuntan al 7 de marzo con la opción del voto por correo

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, inicialmente previstas para el 24 de enero, se pospondrán hasta el 7 de marzo y en las mismas se planteará la posibilidad del voto por correo.



Estas son las dos principales decisiones adoptadas entre la junta gestora, presidida por Carles Tusquets, y los tres candidatos a la presidencia (Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa) en una reunión que se ha prolongado durante prácticamente dos horas en las oficinas del club catalán.



Según ha podido saber EFE de fuentes próximas a las diferentes candidaturas, la fecha es la más próxima a la inicialmente prevista teniendo en cuenta la evolución epidemiológica.



La posibilidad de que el Govern de la Generalitat agilice el voto por correo, situación no contemplada en la ley del Deporte catalán y por lo tanto no incluida en los estatutos del club azulgrana, es otro de los asuntos tratados.