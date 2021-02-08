El consejo del Dépor dimite en pleno a petición de su propietario, Abanca

El Consejo de Administración del Deportivo ha aceptado la petición de la entidad financiera Abanca, propietaria del club, y se ha echado a "un lado" poniendo sus cargos a disposición del máximo accionista, que tiene más del 70 por cien del capital social.



Siete de los ocho consejeros del Deportivo, entre ellos el presidente, Fernando Vidal, han accedido a la solicitud del máximo accionista del club, que la pasada semana le comunicó su intención de cambiar de Consejo.



El dirigente, Fernando Vidal, compareció telemáticamente ante los medios de comunicación durante más de una hora desde la Ciudad Deportiva de Abegondo junto a los consejeros Manuel Vázquez, José Luis Queijeiro, Ricardo González, Toño Armenteros y Federico García Poncet, así como en nombre de Argimiro Vázquez, que reside en Madrid.



El único que no ha presentado la dimisión es David Villasuso, empleado de Abanca hasta que fue nombrado hace unos meses director general del club. Vidal explicó que la semana pasada el máximo accionista le trasladó su deseo de que el Consejo de Administración diera "un paso al lado" para que la entidad financiera Abanca pueda "formar un Consejo profesional".



"Todo empieza el miércoles pasado cuando recibimos comunicación de una rueda de prensa del presidente de Abanca en la que transmite su idea de cambios estructurales en el club. No teníamos conocimiento previo de ese comunicado. Se nos convocó a un Consejo por la tarde y se nos comunicó el deseo expreso del accionista mayoritario de que diéramos un paso a un lado", relató.



Incidió en que desde el banco se les señaló "la puerta de salida" en una reunión del Consejo en la que no participó el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. Vidal señaló que este mismo lunes se reunieron con el banco para poner los cargos a su "disposición" porque "si el accionista mayoritario ya no confía", no tiene sentido seguir al frente de la entidad.



Recordó en su comparecencia que su Consejo se hizo cargo del club hace algo más de un año, con el apoyo de Abanca, con la entidad blanquiazul en un "momento de deriva social y deportiva absoluta y con una bancarrota evidente".



"Dimos el paso cuando nadie lo iba a dar y de la mano de un socio inversor que ya estaba en el club. No era lo que deseábamos, pero creíamos que era la única solución a nuestros problemas. Sin ese paso el Deportivo habría desaparecido en agosto, no tengan ninguna duda", aseveró. Vidal recordó que asumieron un "reto deportivo" la temporada pasada que era "un milagro", el de lograr la permanencia, y estuvieron cerca de conseguirlo.



También repasó la "valentía" de la directiva en su defensa del club "hasta las últimas consecuencias" por no haber podido jugar en horario unificado la última jornada de LaLiga SmartBank 2019/20 por los positivos en covid-19 de su rival, el Fuenlabrada.



"Llegamos a poner contra las cuerdas a LaLiga y su presidente. Nadie en el mundo del fútbol se ha atrevido a tanto. Ahora están pendientes tres demandas y la justicia decidirá. Esperemos que el Dépor sea resarcido", apuntó.



Esta temporada, la intención era "devolver al equipo al fútbol profesional", pero el Deportivo ahora mismo está fuera de los puestos de ascenso, en los que tiene complicado acabar la primera fase del campeonato. "Confeccionamos un equipo solvente que no ha llegado, ni de lejos, a las expectativas que teníamos. Estamos muy lejos del objetivo, frustrados por eso y reconocemos nuestra responsabilidad. Está muy complicado, pero no imposible", precisó.



El todavía presidente afirmó que él y sus consejeros hicieron "todo lo posible" para que el club no desapareciera y brindó su "apoyo al nuevo Consejo", al tiempo que abogó por la "unión del deportivismo". "Por el bien común, que es lo importante, damos un paso a un lado porque nos han mostrado la puerta de salida", dijo al asegurar que su proyecto era a cinco años y se ha quedado en poco más de uno.



Respecto al futuro, aclaró que promoverán una "salida ordenada" y que "la hora de ruta" del cambio de dirección en el Deportivo la marcará Abanca. A quienes le sustituirán, y sin conocer sus nombres, les sugirió que "escuchen al deportivismo" porque el club es "una empresa de sentimientos", y también que sean "valientes y defiendan los intereses del club".



Vidal defendió la libertad con la que ha actuado su Consejo y consideró que Abanca "probablemente busca" un equipo de dirección "más afín". También dejó claro que ni él ni los otros consejeros que le acompañaron tenían "urgencia" en salir del club, pero "acatan" la decisión.



"Son las reglas del juego, los pros y los contras de tener un accionista mayoritario", matizó el presidente, que tiene las horas, o los días, contados al frente del club.