A 2 años de la muerte de Emiliano Sala, su familia clama que se investigue

Se cumplen dos años del fallecimiento de Emiliano Sala. El delantero argentino, que había fichado por el Cardiff en el mercado invernal, se encontraba viajando de Nantes a Inglaterra cuando el avión que le transportaba se estrelló en el Canal de la Mancha. La familia del argentino ha emitido un comunicado desgarrador en el segundo aniversario de su muerte.



La familia del futbolista quiere que se haga una investigación sobre su muerte, debido a que de momento no hay respuestas sobre ello. En octubre del año pasado, David Henderson (piloto implicado en el caso), se declaró inocente de dos cargos penales relacionados con esta muerte. El cuerpo del argentino fue encontrado. El de Dave Ibbotson, piloto que le trasladada de 59 años, nunca fue encontrado. El juicio contra Henderson se ha pospuesto y comenzará el 18 de octubre de este 2021.



El comunicado dice: "Es una tragedia que hayan pasado dos años desde la muerte de Emiliano y todavía no sepamos exactamente cómo y por qué murió. Una investigación es la única forma de establecer la verdad. Tenemos esperanza en que el forense Coroner establezca una fecha para que la investigación comience tras el juicio a David Henderson, de modo que no tengamos que soportar otro aniversario sin respuestas".



Asimismo, el Cardiff City siempre ha reflejado su respaldo a la familia de Emiliana Sala en sus comunicados, en los que según ellos, buscan que todo esto se resuelva lo más rápido posible.

AS de Argentina.