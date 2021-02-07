Vizcaíno, a Luis Rubiales: "Arregla el tema del VAR, arréglalo ya"

Nada más concluir el encuentro entre la Real Sociedad y el Cádiz, el club gaditano ha publicado una carta abierta del presidente del club, Manuel Vizcaíno.

Escrito donde el máximo responsable del club pide que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, intervenga en la actuación del VAR.



La carta empieza así: “Estimado Luis, estimado presidente de la Real Federación Española de Fútbol: Arregla el tema del VAR, arréglalo ya”.



El comunicado continúa defendiendo al club y pide soluciones respecto a la tecnología: “Tú que te jactas de haber cambiado la imagen de la RFEF y de tutelar la mejor liga del mundo, tú eres el responsable de que se revierta esta situación.

El Cádiz Club de Fútbol es un equipo que viene de abajo y no nos interesa que los medios de comunicación nos den ni cinco ni siete puntos más por los errores del VAR. A nosotros lo que nos interesa es conseguir lo que nos merecemos en el terreno de juego, y no es de recibo que la tecnología siempre tenga un criterio contrario a nuestros intereses”.

Manuel Vizcaino continúa quejándose de la falta de libertad de expresión existente en la actualidad:

“No podemos hablar, no podemos opinar ni alzar la voz, porque nos sancionan. No podemos retirar el equipo del campo porque nos quitarían los puntos. No podemos recusar a un árbitro porque está prohibido. Sólo podemos callar ante la injusticia que, jornada tras jornada, venimos sufriendo por los errores del VAR. Ese sistema que un día decida una cosa y al siguiente la contraria. No hay ningún criterio ni hay nada claro Luis@"

Pide soluciones para el VAR, logrando una unificación de criterios en la actuación de la tecnología:

“Presidente, arregla el tema del VAR, por el bien del fútbol, por el bien de la Real Federación Española de Fútbol y por el bien de todos. Jamás hemos hablado del colectivo arbitral, y después de 20 años en este mundo, ya no sé qué decirles al entrenador y a los jugadores, ni qué decirles a la afición sobre nuestro silencio respetuoso. Todas las semanas escucho comentarios de todo tipo, pero el único que tiene una sanción en ciernes es Álvaro Cervera, que nunca ha puesto en duda la honorabilidad de los árbitros. Hoy ya no puedo callarme más”

El presidente del Cádiz ha definido como vergüenza esta situación en los micrófonos de COPE. Si bien ha defendido la honorabilidad del estamento arbitral:

"@Nos jugamos todos mucho, querido Luis. Recuerda el barro de la Segunda B cuando hablábamos sobre los impagos y nuestra crítica situación, nosotros cumplimos y fuimos leales a nuestra palabra. No soy un presidente forofo, somos una institución seria. Cumple tú ahora”

El escrito acaba recordando la relación de “Manuel Vizcaíno Fernández como Presidente del Cádiz Club de Fútbol y Miembro de la comisión delegada de la RFEF en representación de LaLiga”

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