El vicepresidente del Sporting niega haber celebrado una fiesta en su local

El Sporting de Gijón está en el centro de la polémica después de haberse registrado un brote de coronavirus entre sus jugadores. En concreto hay diez personas del club que han dado positivo y diversos medios han apuntado que el origen de este brote había sido una fiesta en un local.

El dueño de ese local, de hecho, es el vicepresidente del Sporting de Gijón, Javier Martínez, quien ha querido dar la cara en el tramo final de Tiempo de Juego, de la Cope. “No ha habido ninguna fiesta privada en mi local”, ha querido zanjar Martínez.

“Es verdad que el día 24 de diciembre abrimos desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche, en el horario permitido, y allí había dos jugadores del Sporting”, ha relatado. “No era una fiesta privada, cualquier persona podía acceder al establecimiento, pero, a lo mejor, alguna persona que estaba allí incumplió alguna de las medidas”, ha confesado.

“Vamos a denunciar a un medio por publicar una información falsa y por mentir”, ha contado Javier Martínez en Tiempo de Juego.

El origen del brote

Según ha contado la Cadena COPE durante este fin de semana, el origen del brote se produjo el día 21 de diciembre. Una fecha en la que ha coincidido el vicepresidente. “La sospecha está fijada en el día 21 de diciembre, no podemos confirmar que haya habido una fiesta privada porque no podemos demostrarlo”, ha dicho.

“Los primeros síntomas aparecieron después de Nochebuena, por lo que no es posible que el contagio se produjese el día 24”, ha insistido Martínez. Además, sobre el comunicado del Sporting, el vicepresidente ha afirmado que “hay que respetar la confidencialidad de los futbolista y por eso hemos tardado en sacar el comunicado”.

