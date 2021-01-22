Martes, 10 de Marzo de 2026

Actualizada Martes, 10 de Marzo de 2026 a las 19:07:25 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El TAS deniega la cautelar a Trippier, que no podrá jugar con el Atlético

Redacción IUSPORT Redacción IUSPORT Viernes, 22 de Enero de 2021

El lateral del Atlético no podrá volver a jugar con el club madrileño hasta el mes de marzo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fallado este viernes por la tarde en contra de los intereses del lateral del Atlético de Madrid Kieran Trippier, a quien no ha concedida la cautelar, y mantiene los efectos mundiales de

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder