Messi se expone a una sanción de 4 partidos por su agresión

La derrota del Barcelona deja además la primera expulsión de Leo Messi en los instantes finales de partido en la acción con Villalibre y después de revisar el colegiado la acción en el monitor a instancias del árbitro de VAR, Hernández Hernández.



Una de las cuestiones está en saber la calificación que se le dé a la acción del argentino.

En al acta figura recogido el incidente de la siguiente manera:

"B.- EXPULSIONES



- FC Barcelona:



+ En el minuto 120 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado".



El peor sería considerar esta reacción como agresión. Esto supondría un mínimo de cuatro partidos según el Artículo 98 del Código Disciplinario:



“Agredir a otro, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquél, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”.



Si bien es una opción, parece muy extrema porque el incidente viene derivado de un lance, aún no estando los jugadores cerca del esférico.



Es posible que le apliquen el 123 relativo a la violencia en el juego y que dice textualmente:



“Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.



Además, en el segundo punto del mismo artículo dice que “Si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego o estando el juego detenido, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 98 del presente Código”.



Y parece claro que este último punto se asemeja con lo sucedido en la Cartuja. Partiría de un mínimo de dos y un máximo de tres. Los dos son seguro porque el mismo código deja claro que “La expulsión directa durante el transcurso de un partido acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente.



En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos, dos partidos”.

Empezará a cumplir la sanción a partir del próximo partido



Sea cual sea el número de partidos, los empezará a cumplir desde el próximo jueves en la Copa como dice el punto ocho del artículo 56 sobre el cumplimiento de las sanciones. En el caso de Supercopa ya no hay gravedad: “La suspensión por partidos que sea consecuencia de la Supercopa de España con independencia de su gravedad, implicará la prohibición de alinearse, actuar, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición”.

Una nueva imagen frontal da pie a otra versión de los hechos

La acción, que además fue chequeada por el VAR, deja pocas dudas pero una nueva toma abre el debate, según informa AS.

Entre todas las que se vieron, aparece una toma frontal donde Asier Villalibre se cruza y Messi le aparta para abrirse paso. Este vídeo, viral ya en redes sociales, hace cuestionarse a varios aficionados e incluso a la prensa en Argentina si no podía cambiar el color de la tarjeta y la sanción.



El Comité de Competición evaluará la acción para decidir si cabe más sanción o no. El Barça podrá, por supuesto, podrá apelar si le es desfavorable.