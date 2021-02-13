Tebas rechaza la propuesta de Rubiales de cambiar el formato de LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha sumado "a la barra del bar clandestino a las 5 de la mañana" después de asegurar el pasado viernes que se podría crear la Superliga europea, "disminuyendo el número de equipos" en cada Liga o "cambiando el formato" habitual de competición.

"Pues va a ser que no", dijo Tebas sobre una publicación de Rubiales, que expresó en 'El Larguero', de la Cadena Ser, que "las Ligas tienen que ayudar disminuyendo las jornadas" para poder jugar la denominada Superliga. "Sólo se pueden hacer dos cosas: disminuir los equipos o cambio de formato. 33 jornadas, más de dos Clásicos, campos neutrales...", indicó Rubiales.

Tebas, contrario a esta competición, contestó este sábado asegurando que ni una cosa ni la otra serán necesarias. "Ni disminución de clubes, ni cambio de formato. Rubiales se suma a la 'barra del bar clandestino' a las 5 de la mañana y sale desinformado con las ocurrencias que manejan", añadió el presidente de LaLiga.

"Eso, o le pasa como a Infantino, que le gusta el proyecto de Superliga pero se esconde", terminó Tebas sobre Rubiales. "La Superliga es perfecta para arruinarse y enfrentarse a UEFA y FIFA", dijo recientemente el máximo responsable de LaLiga.

Conviene recordar que la RFEF propuso a LaLiga en la recta final de la temporada anterior una liga de 24 en Segunda división, proyecto que no salió adelante por no ser aceptado ni por la patronal ni por el CSD.