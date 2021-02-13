Asaltan la casa de Carlo Ancelotti con una hija dentro

Durante el robo, Ancelotti no se encontraba en su casa, pero sí una de las hijas del entrenador, que fue quien se encontró a los ladrones.
El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, ha sufrido un robo en su casa, cuando dos hombres entraron en su propiedad en la tarde de este viernes.
Los asaltantes llevaban pasamontañas y no portaban armas, según comentó un portavoz de la policía de Merseyside.
Durante el robo, Ancelotti
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