Valentino Rossi insiste: "Lo que me hizo Márquez es imperdonable"

Rossi, que encara este año la vigésima temporada de su carrera en la categoría reina, en la que fue siete veces campeón mundial, se refirió además a la grave lesión sufrida el año pasado por Márquez, operado tres veces en el húmero derecho.
Valentino Rossi, piloto de la fábrica Yamaha en el equipo Petronas Yamaha Sepang Racing Team, aseguró este lunes que lo que le hizo el español Marc Márquez en el Mundial de 2015 "es imperdonable" y que cuando piensa en las carreras de ese año sigue teniendo "las mismas sensaciones" de frustración.
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