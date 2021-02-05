Continúan las críticas al presidente de Tokio 2020 por sus comentarios sexistas

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, Yoshiro Mori, hizo unas declaraciones que desataron fuertes protestas tanto dentro como fuera del país sobre la conveniencia de limitar el tiempo de intervención de las mujeres en juntas directivas por su tendencia a hablar demasiado.
Los controvertidos comentarios sexistas del presidente de Tokio 2020 siguieron generando críticas este viernes, entre cargos públicos que expresaron su preocupación en un momento ya delicado para unos Juegos que han perdido apoyo público.
Al ser preguntada durante una rueda de prensa hoy, la gobernadora de Tokio,
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