Las jugadoras piden a la RFEF medidas contra los continuos aplazamientos

Las jugadoras de la Primera Iberdrola han hecho público un comunicado instando a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a que revise el protocolo del COVID-19 para que haya menos aplazamientos y se garantice la continuidad en la competición.

TEXTO ÍNTEGRO DEL COMUNICADO

“Como jugadoras de la Primera Iberdrola y conocedoras de la actual situación de pandemia en la que nos encontramos, entendiendo la salud como prioridad, comunicamos que:

Tras varias y extensas reuniones con la Real Federación Española de Fútbol para tratar el tema de la Primera Iberdrola y debido a no llegar a un acuerdo común queremos mostrar nuestra necesidad de determinar un protocolo más concreto, con tests y resultados de estos más controlados y bajo una normativa que se cumpla a no ser que existan casos límites y excepcionales. Creemos que es de vital importancia tener un protocolo que nos proteja y sobre todo que se cumpla para poder desarrollar nuestra competición.

No buscamos soluciones rápidas, sino eficientes, firmes y justas para los diferentes casos que existan.

Para ellos propusimos en las diferentes reuniones, y proponemos mediante este comunicado que:

- Intentar priorizar los partidos aplazados en la primera vuelta, en la medida de los posible

- Disputar los encuentros si ambos equipos tienen el mínimo de jugadoras disponibles que se exigen para disputarse un partido.

Para ello, pedimos la ayuda de la Real Federación Española de Fútbol, responsable de nuestra liga, para que modifique lo que sea necesario del protocolo y garantizar que nuestra competición pueda llevarse de manera continua y evitar así una liga adulterada y llena de incertidumbres.

Queremos soluciones. Queremos jugar. Queremos fútbol femenino.

Respetuosamente

Jugadora de la Primera Iberdrola”.