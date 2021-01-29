Se filtra un informe de la secretaría técnica del Barça altamente sensible

Un informe de la secretaría técnica del Barcelona, revelado por TV3, recomienda el fichaje inmediato del español Eric García, actual jugador del Manchester City, y refleja que se muestran recelosos con el rendimiento de algunos jugadores del club catalán como el francés Samuel Umtiti y Óscar Mingueza, considerados "poco fiables" en partidos de máxima exigencia.



En el documento al que ha tenido acceso TV3, se alerta de que el técnico holandés Ronald Koeman, sólo cuenta con tres centrales disponibles de la primera plantilla (Clement Lenglet, Umtiti y Ronald Araujo).



De Umtiti afirma que "no es un jugador fiable en cuanto a lesiones y no se puede tener la seguridad que esté disponible en los partidos de máxima exigencia". Además subraya que Piqué estará fuera de los terrenos de juego, al menos, durante dos meses más.



Sobre la opción de subir jugadores del filial al primer equipo, cuenta literalmente que "la situación no ayuda". Sobre Óscar Mingueza, jugador con ficha del "B" con el que Koeman han contado en numerosas ocasiones esta temporada, dice que "no está preparado para los partidos más importantes".



El documento también incluye una comparativa de mercado que ilustra el fichaje de Eric Garcia como una "oportunidad de mercado que raramente se da y que hay que aprovechar" y confirma que el español está dispuesto a aceptar la oferta del Barcelona, rechazando la de otros clubes.



"Tanto su salario como el hecho que pueda venir sin traspaso son factores que demuestran la oportunidad de mercado que supone. Además, es conocedor del club y de su cultura y vendría a un coste irrisorio comparado con otros jugadores de su perfil", detalla.





El informe de la dirección deportiva concluye afirmando que “sería un error desaprovechar esta oportunidad y por un cuestión de responsabilidad deportiva vemos necesaria su incorporación. Hecho en casa, conocedor del club y de su cultura ya un coste irrisorio comparado con otros jugadores de su perfil. Además, el mercado de centrales es muy escaso y el jugador está aceptando nuestra propuesta rechazando otras mucho más altas económicamente hablando“.

El documento también incluye un anexo económico, con un gráfico, en el que destaca que “la intención de cara a la próxima temporada se debe encontrar salida jugadores como Junior, Umtiti o Neto. Esto más la promoción de jóvenes talentos del fútbol base, como puede ser el caso de Baldé , supondría un futuro ahorro en masa salarial de la plantilla ya que el salario de Eric Garcia es sensiblemente al de un jugador, por ejemplo como, Umtiti“.