El Gobierno británico rescata "a escondidas" a los clubes ingleses

F: @Spurs_ES
Mientras los clubes pequeños sufren los estragos de no poder meter público en los estadios, los grandes sufren pérdidas millonarias por un lado a la vez que piden prestado por otro.
El Gobierno británico tomó una importante decisión el pasado mes de noviembre cuando dejó al fútbol masculino fuera de las ayudas de 300 millones de libras para el deporte.
El objetivo era evitar que los impuestos de los ciudadanos fueran a parar a sufragar los millonarios sueldos de los jugadores de la Premier League.
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.