"Corrupción sistémica" en el biatlón, según un informe independiente

EFE / IUSPORT Jueves, 28 de Enero de 2021

El informe habla de "numerosos favores por parte de los rusos al Sr. Besseberg, especialmente en forma de viajes de caza gratuitos y servicios de prostitutas".

La Unión Internacional de Biatlón (IBU) ha sido durante años un nido de "corrupción sistémica", sin control económico ni transparencia en sus cuentas, defensora de los intereses rusos por encima de las normas, con manipulación de votos e irregularidades en su política antidopaje, según se desprende de un informe independiente enc

