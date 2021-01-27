Clemente aboga por el 'independentismo deportivo' del País Vasco

El exseleccionador español Javier Clemente ha afirmado en una entrevista en el programa 'A Diario' de Radio Marca que es partidario de que haya una selección vasca de fútbol oficial: "Queremos una selección vasca, pero no por eso vamos a dejar de veranear en Marbella", defiende.

Clemente ha afirmado que en el País Vasco "nos consideramos que somos un país no independiente, pero queremos tener nuestra propia selección que nos represente". Además sostiene que "nuestra gente y nuestros deportistas quieren una selección de Euskadi". Sin embargo, ha dejado claro que no es partidario de que el País Vasco como territorio se independice del resto de España: "No nos vamos a independizar y decir 'a la mierda todo', pero queremos que nuestras costumbres prevalezcan como la sanidad o jugar al fútbol con nuestra selección".

Las declaraciones de Clemente han venido a colación de una información publicada por los compañeros del diario 'El Mundo' según la cual el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, habría llegado a un acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negociar la oficialidad de las selecciones vascas deportivas.

Sin embargo, los lectores de IUSPORT saben que esta cuestión no se puede resolver mediante un acuerdo político, sino que debe modificarse la reglamentación tanto de la FIFA como de la UEFA, especialmente de esta última pues solo reconoce como selecciones oficiales aquellas consideradas como naciones por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).