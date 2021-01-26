Italia aprueba un decreto para devolver la autonomía a su comité olímpico

El presidente del CONI, Giovanni Malagó, llevaba tiempo advirtiendo de la necesidad de cambiar la legislación de 2019, pues había recibido varios avisos por el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, sobre el riesgo de duras sanciones.
El Consejo de Ministros italiano aprobó este martes, poco antes de que el primer ministro, Giuseppe Conte, dimitiera de su cargo, un decreto que devuelve autonomía al Comité Olímpico Nacional (CONI) para evitar incurrir en sanciones del Comité Olímpico Internacional (COI), cuya Comisión Ejecutiva se reunirá este miércoles
