La Ejecutiva del COI se reúne en un entorno de temores sobre Tokio 2020

EFE / IUSPORT Martes, 26 de Enero de 2021

Hasta ahora, las cifras de la pandemia invitan a la máxima cautela, cuando el mundo se acerca a los 100 millones de contagiados y son ya 2,13 millones los fallecidos.

La Comisión Ejecutiva del COI, presidida por Thomas Bach, se reúne de forma telemática este miércoles coincidiendo con un temor creciente sobre la forma en la que podrán desarrollarse los Juegos Olímpicos de Tokio, ante las sucesivas olas de la pandemia de covid-19 y las dificultades para reanudar la competición internaciona

