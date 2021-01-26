Jueves, 12 de Marzo de 2026

Actualizada Jueves, 12 de Marzo de 2026 a las 13:47:56 horas

La FIFA pone en marcha un programa para evitar la manipulación de los partidos

Ramón Fuentes Martes, 26 de Enero de 2021

Destinado a las 211 federaciones miembro pretende informarle sobre las herramientas existentes ante posible manipulación de partidos. Es una gran preocupación en el máximo organismo mundial. Se va a desarrollar durante los dos próximos años.

La manipulación de partidos sigue siendo una de las grandes amenazas en el fútbol mundial. Más ahora con las distintas apuestas ilegales que pueden hacerse de cara a importantes partidos.

 

Es por ello que FIFA pretende poner en marcha en las próximas semanas el programa

