Apelación mantiene los dos partidos a Messi por el manotazo

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó el recurso del Barcelona contra la sanción de dos partidos al delantero argentino Leo Messi, por su expulsión en la final de la Supercopa ante el Athletic Club el pasado día 17.



La resolución de Apelación publicada este viernes por la RFEF señala que "para que se mantenga la presunción de veracidad del acta arbitral" basta "que las imágenes no contradigan rotundamente lo expresado en ella".



"Lo que se aprecia en las imágenes es perfectamente compatible con la existencia de golpeo, por mucho que también pueda serlo con otras posibilidades, incluida la versión del Club. En las imágenes, con independencia del fin último del jugador sancionado (que el Club cree que es zafarse del adversario), se aprecia que un cuerpo da con violencia contra otro (eso es el golpe según el DLE de la RAE), no siendo evidente nada de lo que el Club da por seguro en su recurso, como que el rival exagere las consecuencias de un contacto que el propio club reconoce", afirma.



La decisión unánime de Apelación, que puede recurrirse en un plazo de quince días ante el Tribunal Administrativo del Deporte, indica en sus fundamentos jurídicos que "el apreciar que la fuerza sea excesiva es algo que en buena medida compete al margen de discrecionalidad técnica del colegiado".



Messi, que ya cumplió ayer el primero de los dos encuentros en el choque ante el Cornellá de la Copa del Rey, fue expulsado con roja directa por primera vez como jugador del Barcelona en el minuto 120 de la final de la Supercopa después de que el colegiado Jesús Gil Manzano revisara la acción en el vídeo de una agresión sin balón al jugador del Athletic Asier Villalibre.



El arbitró reflejó en el acta que le mostró la roja por golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado.



El pasado martes 19 el Comité de Competición de la RFEF sancionó al jugador con dos partidos en aplicación del artículo 123.2 del Código Disciplinario, "Violencia en el juego", por su comportamiento en la final jugada en Sevilla, en la que el Athletic ganó el título (2-3).



"Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes", señala el artículo.



El mismo añade que "si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego o estando el juego detenido, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 98 del presente Código".



Messi, que debe cumplir la sanción en los dos siguientes partidos del Barcelona, por el orden en que se jueguen, de acuerdo con el artículo 56.8 del código disciplinario de la RFEF, ya fue baja ayer en la victoria copera sobre el Cornellá y se perderá también el partido del próximo domingo día 24 en Elche dentro de la jornada 20 de LaLiga Santander.