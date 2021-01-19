Messi, sancionado con dos partidos por el manotazo a Villalibre

La jueza única dé Competicion Carmen Pérez ha dado a conocer este martes la sanción de Leo Messi tras su expulsión del pasado domingo en la final de la Supercopa ante el Athletic Club de Bilbao. Serán dos partidos que tendrá que cumplir el argentino y que empezará a cumplir pasado mañana en el compromiso copero ante el Cornella.

El argentino se perderá el encuentro de este jueves en Cornellá en la Copa del Rey y el del próximo domingo día 24 en Elche dentro de la jornada 20 de LaLiga Santander.

Conviene recordar lo que dijo el acta arbitral de Gil Manzano:

"Messi Cuccittini, Lionel Andres fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado".

Ya ayer lunes anunciamos en IUSPORT que lo normal es que se remitiera al 123 relativo a la violencia en el juego y que dice textualmente:

“Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.



Además en el segundo punto del mismo artículo dice que “Si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego o estando el juego detenido, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 98 del presente Código”.

El Barcelona aportó un vídeo para desvirtuar la agresión. En la toma se puede apreciar que más que dar un golpe, lo que hace Messi es empujar a un futbolista que ya, de por sí, estaba cometiendo una falta. En la imagen se aprecia que el golpe no se produce en el rostro y la intención, más que de agredir, es la de deshacerse del rival para impedir que le obstruya el paso.

Mínimo de dos encuentros

Como también explicamos ayer, debíamos partir de dos encuentros porque el mismo Código Disciplinario deja claro que “La expulsión directa durante el transcurso de un partido acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente.



En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos, dos partidos”.