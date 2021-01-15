Javier Hernanz pide aplazar las elecciones en la Federación Española de Piragüismo

Javier Hernanz, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), solicita a las autoridades gubernamentales, mediante un vídeo publicado en su cuenta personal de Twitter, el aplazamiento de las elecciones a la Asamblea General, previstas para este sábado en Madrid.



El candidato alega que, debido al colapso en la capital provocado por el temporal y al creciente número de positivos por COVID-19, mantener las elecciones es una decisión "totalmente irresponsable".



"Me veo en la obligación de hacer pública la situación que se está viviendo en el proceso electoral de la Federación Española de Piragüismo", comenzó el asturiano. "Madrid está al borde de ser declarada zona catastrófica, estamos en plena tercera ola de coronavirus y creo que, reunir a más de 1500 personas en la capital para que se celebre la votación, es una total irresponsabilidad", expresó el piragüista olímpico.



"Lo más sensato es que las elecciones se aplacen hasta que el temporal permita un desplazamiento con seguridad y remita el número de casos positivos por COVID-19, o en su defecto, que se permita votar en las diferentes comunidades o por vía telemática, algo que en pleno siglo XXI, debería ser habitual, especialmente en situaciones como la que estamos viviendo.", comunicó el asturiano.



La RFEP celebrará elecciones a su presidencia y Comisión Delegada el próximo 14 de febrero, según las fechas del proceso electoral fijado por el organismo rector, en el que la nueva Asamblea General tiene previsto elegirse este sábado.



El calendario electoral establece que cuatro días después de esa fecha, el 22 de enero, se inicie el plazo para la presentación de candidaturas a presidente, que se cerrará el 5 de febrero.



El programa electoral de Javier Hernanz cuenta con tres líneas claramente definidas: La especialización sectorial en la gestión del piragüismo, la modernización de la federación en términos de expansión e igualdad y la potenciación de las categorías inferiores.



El atleta olímpico contó a Efe que su plan pretende repartir la autoridad y responsabilidad entre las distintas áreas de la administración federativa para que cada sector cuente con profesionales cualificados que participen en la toma de decisiones; servirse de las virtudes de la era digital para aumentar la visibilidad del piragüismo y la rentabilidad económica y equiparar la inversión en el equipo masculino y femenino en pro de la igualdad en el deporte.