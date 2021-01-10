La Supercopa de fútbol sala, aplazada por la borrasca

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este domingo el aplazamiento de la Supercopa de España que iban a disputar este lunes el Movistar Inter y el Barça "a causa de los estragos ocasionados por el temporal de frío y nieve Filomena" y "comunicará en los próximos días" su "nueva fecha".



"La Real Federación Española de Fútbol comunica a todos los aficionados y seguidores del fútbol sala que, de común acuerdo con los clubes Movistar Inter y Barcelona, una vez consultado con los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, así como de Impulsa -empresa que gestiona el WiZink Center de la Comunidad de Madrid- y dadas las dificultades de movilidad en la capital de España y siguiendo los consejos de las autoridades, se ha adoptado la decisión de aplazar la final de la Supercopa de España de Fútbol Sala que debía celebrarse este lunes en el Wizink Center de la Comunidad de Madrid", informó en un comunicado.



"Los estragos ocasionados por el temporal de frío y nieve Filomena están generando una gran cantidad de situaciones problemáticas y numerosos inconvenientes que, entre otros muchos, están afectando a la correcta celebración de las competiciones deportivas", añadió el organismo.

El Barça, a su vez, especificó en su página web oficial que "la RFEF, la Comunidad de Madrid, Movistar Inter y Barça están de acuerdo con la suspensión del partido".





"Movistar Inter había manifestado las dificultades de la plantilla para desplazarse y pasar los preceptivos test sanitarios previos a la final, mientras que también generaba dudas la viabilidad del desplazamiento del Barça a Madrid en AVE, previsto para mañana por la mañana a las 9 horas. Ahora la RFEF trabajará para reubicar el partido en el calendario, sin ninguna fecha concreta sobre la mesa por el momento", añadió el club azulgrana.